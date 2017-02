Iglesias vence Errejón e reforça liderança do Podemos

Os primeiros resultados da votação para o Conselho Cidadão do Podemos dão a vitória a Pablo Iglesias, que conseguiu eleger 37 dos 62 lugares, ficando Íñigo Errejón com 23 e os Anticapitalistas com dois, segundo fontes partidárias.

Estes são os primeiros resultados que se conhecem da votação na Vistalegre II, onde Iglesias foi reeleito secretário-geral, o que quer dizer que a nova direção do Podemos ficará agora com 59,68% de conselheiros próximos de Iglesias e 37,10% de membros ligados a Errejón. Até aqui, as duas alas do Podemos estavam praticamente igualadas no Conselho.

Para a lista dos Anticapitalistas, liderada pelo deputado Miguel Urban, os resultados também são bons porque conseguem 3,23% e dois conselheiros, que antes não tinham assento.