Guterres insiste na necessidade de uma solução política global para a Síria

O secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu este domingo a necessidade de se alcançar uma solução política na Síria para acabar com o terrorismo no país.

"Não teremos êxito na luta contra o terrorismo na Síria sem uma solução política global", disse Guterres numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel al-Jubeir.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas insistiu que a falta de propostas políticas alimenta os terroristas e instou ao combate contra a retórica que relaciona o Islão e o terrorismo.

"As políticas islamofóbicas podem ser o melhor apoio à propaganda do Daesh (o grupo radical Estado Islâmico), afirmou.

Guterres, que começou na Arábia Saudita uma deslocação a vários países árabes, também pediu a todos os grupos iraquianos que cooperem para se conseguir a reconciliação no país.

O chefe da diplomacia saudita disse que na reunião com Guterres foi abordada a situação na Síria, na Líbia, no Iraque e no Iémen.