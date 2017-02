Duplo de Hitler procurado pelas autoridades

Uma jovem réplica de Hitler anda a rondar a casa natal do ditador, na Áustria

O tema do duplo – Doppelgänger, em alemão – esteve muito em voga durante o romantismo alemão. Mais recentemente, as comédias inglesas ridicularizaram com frequência o bigode e outras características físicas de Hitler. Mas ainda há quem leve a sério a figura visual do Führer. A polícia austríaca está neste momento à procura de um homem que tem sido visto em Brannau am Inn, a terra natal do ditador.

O homem usa roupa e bigode iguais os de Hitler, e também deve ter morfologia parecida, a julgar pelo testemunho de quem já o encontrou. Embora se pense que anda entre os 25 e os 30 anos, o duplo exibirá uma "semelhança extraordinária" com a imagem do Führer na memória coletiva. "Tenho visto este senhor em Brannau, e pergunto-me se isto significa alguma coisa", contou um residente algo baralhado ao jornal Oberosterreische Nachrichten.

O homem foi visto à porta da casa natal de Hitler – comprada pelas autoridades em dezembro passado, a fim de impedir que se torne local de peregrinação para os neonazistas – bem como em diversos estabelecimentos locais. Pelo menos uma vez, num bar, ter-se-a apresentado como 'Harald Hitler'. Quando o localizarem, as autoridades tencionam acusá-lo de "glorificar" o Führer, o que constitui crime na lei austriaca.