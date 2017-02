Aeroporto de Hamburgo já foi reaberto

As operações de voo no aeroporto de Hamburgo, fechadas durante cerca de uma hora ao final da manhã, já foram retomadas e todos os terminais estão em funcionamento, lê-se no site do quinto maior aeroporto na Alemanha.

"Todos os terminais estão já abertos", lê-se na página da internet do aeroporto, que esta manhã esteve fechado entre as 11h30 e as 12h45, hora de Lisboa, para evacuação da maior parte da unidade aeroportuária.

As autoridades rejeitam a hipótese de um atentado terrorista e os bombeiros anunciaram que encontraram um lata de gás pimenta vazia.

Este produto é vendido na Alemanha para defesa pessoal, e causa precisamente os sintomas de que se queixaram as quase 70 pessoas que receberam tratamento médico: olhos lacrimejantes, dificuldades em respirar e náuseas.

As pessoas que foram retiradas do aeroporto de Hamburgo tiveram de esperar fora dos terminais em temperaturas abaixo de zero graus.