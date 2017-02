Aeroporto de Hamburgo evacuado devido a uma toxina

Centenas de pessoas foram este domingo retiradas do aeroporto de Hamburgo pelos bombeiros depois de 50 pessoas se terem sentido mal, presumivelmente devido a uma toxina desconhecida que terá sido emitida pelo sistema de ar condicionado.

A agência de notícias alemã DPA reportou que 50 pessoas manifestaram problemas respiratórios e inflamações nos olhos e foram examinadas por paramédicos ou bombeiros que decidiam que casos deviam ou não ser encaminhados para o hospital.

As pessoas que foram retiradas do aeroporto de Hamburgo tiveram de esperar fora dos terminais em temperaturas abaixo de zero graus.

Todos os voos cancelados

Todos os voos do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, foram interrompidos devido à evacuação da maior parte da unidade aeroportuária, informou um porta-voz.

"Cancelámos todos os voos pelo menos até às 14:00 [13:00 em Lisboa] e a maior parte do aeroporto foi evacuado", disse Karen Stein, porta-voz do aeroporto de Hamburgo.

A polícia federal informou, pela sua conta no Twitter, que às 13h45 locais iriam começar a permitir a reentrada de passageiros no aeroporto, mas que o tráfego aéreo ainda não estava restabelecido.

(Em atualização)