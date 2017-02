Quaro detidos em França por suspeitas de planearem ataque terrorista

Entre os detidos em Montpellier está uma jovem de 16 anos. A polícia apreendeu material informático suspeito e substâncias usadas no fabrico de bombas

Quatro pessoas foram detidas em Montpellier, sul de França, por suspeitas de estarem a planear um ataque terrorista na zona turística de Paris, anunciaram as autoridades. Entre os detidos está uma jovem de 16 anos e o namorado, de 22, ambos referenciados por ligaçãos ao radicalismo islâmico.

“Os quatro suspeitos, com idades entre os 16 e os 33 anos, foram presos depois de terem comprado acetona”, substância utilizada no fabrico de engenhos explosivos, disse fonte policial.



Na operação, a polícia apreendeu diferente material informático e mais material utilizado no fabrico de bombas, como explosivos, água oxigenada, seringas e luvas.

As detenções acontecem numa altura em que França permanece em elevado nível de alerta, pelo receio de novos ataques terroristas.