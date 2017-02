Homem imola-se e gera incêndio no metro de Hong Kong

Um homem com cerca de 60 anos regou-se com um líquido inflamável e pegou fogo a si próprio dentro de uma carruagem do metropolitano de Hong Kong, durante a hora de ponta desta sexta-feira, gerando um incêndio e uma situação de pânico em sequência da qual 15 pessoas ficaram feridas.

“Isto é um incidente isolado, não há qualquer dado que indique tratar-se de um ataque terrorista”, afirmou Kwok Pak-chug Yau Tsim, comandante distrital, referindo que o suposto autor da imolação é um homem de 60 anos, de apelido Cheung, que se suspeita que tenha perturbações mentais.

O homem foi detido e está a ser submetido a uma cirurgia devido aos ferimentos.

O líquido inflamável terá levado a que roupas de outros passageiros, que se encontravam próximos, tenham também pegado fogo, que alastrou rapidamente causando uma imensa nuvem de fumo dentro do comboio. Funcionários do metropolitano e os próprios passageiros usaram depois extintores para apagarem o fogo, antes de os bombeiros chegarem à estação de Tsim Sha Tsuim, onde o comboio se encontrava parado.

160 polícias foram destacados para a estação que seria evacuada.