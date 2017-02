A agressão que levou os franceses para as ruas em protesto

Já lá vai uma semana desde que Theo, 22 anos, foi agredido por quatro polícias franceses em Aulnay-sous-Bois, nos arredores de Paris. Pouco se sabe sobre o que aconteceu ao certo no final da tarde de 2 de fevereiro e as versões contradizem-se. O homem garante que os agentes lhe colocaram um cassetete no ânus “voluntariamente”. As autoridades dizem que “foi um acidente”. O caso está a gerar polémica em França: centenas de pessoas já saíram à rua em protesto (houve até detenções) e o Presidente François Hollande visitou Theo no hospital.

“A Justiça assegura a liberdade dos cidadãos. O juiz é que toma as decisões, incluindo a de abrir uma investigação judicial e a de qualificar se os direitos de um cidadão foram violados ou a sua integridade física foi colocada em causa, incluindo pelas autoridades”, disse François Hollande esta quinta-feira, citado pelo jornal “Le Figaro”.

No relatório preliminar da investigação, esta quinta-feira divulgado, as autoridades concluem que a violação anal com um cassetete foi “acidental” e não voluntária no âmbito de uma prisão “violenta e forçada”. Uma versão contrária à já apresentada por Theo.

O caso originou uma reação popular e, pouco mais de 48 horas após a agressão, começaram os protestos em Aulnay-sous-Bois. Há relatos de automóveis queimados, incêndios, ataques às esquadras da polícia e paragens de autocarros destruídas. O cenário repetiu-se nas noites seguintes.

“O sentimento de humilhação é sentido pelas pessoas. O que estavam [os polícias] à procura? Queriam provocar algo? O poder das armas já não é suficiente neste bairro? Desemprego, insegurança, rendas altas e sem perspetivas de futuro. Fazem isto a um jovem, só podia explodir”, explicou Abdallah Benjana, um antigo vereador que mora Aulnay-sous-Bois, citado pela Associated Press.

Dezenas de pessoas já foram detidas. Segundo “Le Figaro”, só na quarta-feira à noite foram 28. Em Aulnay-sous-Bois foi limitado o tráfego noturno de autocarros para evitar que sejam atacados.

Pede-se “justiça por Theo”. Em Paris cerca de 250 pessoas marcharam em sinal de solidariedade, em Nantes foram perto de 400 e em Rennes mais 200.

Um polícia acusado de violação

Theo, em entrevista à BFMTV, contou que quando as agressões começaram estavam num local sem câmaras de vigilâncias, mas que conseguiu ripostar para que o confronto se desloca-se para outro sítio, onde, disse, “sabia que havia vigilância”.

“Não tentei fugir. Eram três do meu tamanho, perguntei-lhes porque estavam a fazer aquilo e não me responderam, insultaram-me”, relatou. “[Um deles] Olhou para mim, e como eu estava meio de costas, consegui ver o que estava a fazer. Empurrou voluntariamente o cassetete para o meu ânus”, garantiu.

Caiu no chão, foi algemado, levou com gás lacrimogéneo e mais pancadas na cabeça. Foi então que um dos polícias decidiu chamar ajuda médica. “O que me fizeram marcou-me para a vida, é algo que não desejo a ninguém. Fisicamente, estou muito debilitado. Não consigo mexer-me. Não consigo dormir à noite”, contou Theo.

Os quatro polícias são acusados de atacarem Theo, sendo que um deles é também acusado de violação.

A questão do uso excessivo de violência por parte das autoridades é levantada com alguma frequência em França, especialmente nos bairros mais pobres, maioritariamente habitados pelas minorias étnicas.