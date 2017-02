Troca de murros entre deputados da oposição e guardas no parlamento sul-africano

Deputados da oposição na África do Sul e guardas do parlamento envolveram-se esta quinta-feira numa batalha campal quando os legisladores interromperam, com vaias, o discurso do Presidente Jacob Zuma sobre o Estado da Nação.

Num cenário caótico, com murros de parte a parte, cerca de 30 agentes de segurança do parlamento – vestidos com camisas brancas – expulsaram à força 25 deputados do partido radical de esquerda Combatentes pela Liberdade Económica (EFF, acrónimo em inglês).

Os deputados do EFF - que consideram que Zuma não tem legitimidade para se dirigir à Nação – impediram o discurso durante mais de uma hora.

O discurso sobre o Estado da Nação no parlamento, na Cidade do Cabo, já estava marcado pelo inédito contingente de militares destacados para proteger a Assembleia. Isto porque, vários grupos opositores de Zuma convocaram manifestações em frente ao parlamento - a exigir a demissão do presidente - o que levou à mobilização de cerca de 440 militares para o local. A medida é inédita, pelo que levantou protestos dos partidos da oposição e da sociedade civil sul-africana.

O principal partido da oposição, a Aliança Democrática (AD), viu na medida uma "demonstração de força" para "intimidar a oposição", enquanto o terceiro partido da África do Sul, os Combatentes pela Liberdade Económica, qualificaram a mobilização da Força Nacional Sul-Africana de Defesa como "uma declaração de guerra" aos sul-africanos.

Este não é o primeiro caso de confrontos durante os discursos de Zuma sobre o Estado da Nação. Os dois últimos ficaram marcados por confrontos entre polícia e manifestantes que acusam o Presidente sul-africano de corrupção e culpam-no pelo mau desempenho económico do país.