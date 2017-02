Protestos na Roménia levam à demissão do ministro da Justiça

Na sequência dos maiores protestos de que a Roménia foi palco desde a queda do regime comunista em 1989, o ministro da justiça, Florin Iordache, demitiu-se do cargo esta quinta-feira. O ministro foi um dos responsáveis pela elaboração de um decreto de emergência que descriminaliza certos tipos de corrupção e que só prevê penas de prisão em casos de abuso de poder que resultem em perdas financeiras superiores a 44 mil euros.

Apesar de o Governo ter mencionado que esta medida era importante para aliviar a ocupação das prisões do país, que se encontram sobrelotadas, vários críticos apontam que seria apenas um pretexto para o Partido Social Democrata absolver governantes acusados, ou até já condenados, por corrupção. É vista ainda como uma tentativa de proteger membros do partido no poder, incluindo o ex-primeiro-ministro Liviu Dragnea, que em 2016 foi condenado por fraude eleitoral e está ainda a ser julgado pelo alegado desvio de 24 mil euros. Atualmente é o líder do PSD, mas os manifestantes pedem a sua demissão.

O decreto foi revogado no passado domingo e, um dia depois, o primeiro-ministro, Sorin Grindeanu, anunciou que o seu Governo não se iria demitir. Por essa mesma razão, a demissão de Florin Iordache aconteceu de forma inesperada. “Decidi propor a minha resignação”, referiu Iordache, citado pelo “The Guardian”, reiterando que todas as iniciativas que tomou terem sido “legais e constitucionais”.

Também o ministro dos Negócios, do Comércio e do Empreendedorismo, Florin Jianu, se havia demitido no passado dia 2 de fevereiro. Na altura, escrevera no facebook que “não queria ter de dizer às suas crianças que era um cobarde e que tinha concordado com algo em que não acredita. Isto é o que a minha consciência me diz para fazer”.

De acordo com Radu Magdin, um analista de política que o “The Guardian” cita, a decisão de Iordache vem ajudar o Governo neste período. “Iordache é odiado por um grande número de pessoas. Por agora, isto vai certamente ajudar a diminuir o número de protestos e acalmar os ânimos”, refere, sublinhando ainda que a sua saída vai passar a ideia de que os “sociais democratas aprenderam a sua lição e que vai ter um efeito”.

No entanto, escreve a BBC, os protestantes não se dão por satisfeitos e querem mesmo a demissão de todo o Executivo. Também o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis, culpabilizou o Governo por ter causado a crise e referiu que “a demissão de um ministro não seria suficiente”.

Esta quarta-feira, todavia, foi chumbada no parlamento uma moção de censura contra o Governo social-democrata. Este chumbo ficou a dever-se à maioria absoluta dos partidos no Governo: o PSD e a Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE), cujos deputados abandonaram o plenário para não votarem, segundo a agência Lusa.