EUA. Tribunal mantém suspensão a decreto anti-imigração

O decreto anti-imigração de Donald Trump, que proibe a entrada de nos Estados Unidos da América a pessoas com origem de sete países de maioria muçulmana, vai continuar suspensa. A decisão tomada, esta quinta-feira, por um tribunal de segunda instância de São Francisco surge na sequência de um recurso colocado pelo Presidente norte-amerciano após um juiz de Seattle ter travado o decreto há uma semana. O tribunal considerou que o recurso não tinha argumentos suficientes que provassem que os países em causa representam uma “ameça terrorista”.

“Por um lado, há um grande interesse público na questão da segurança nacional e na abilidade do Presidente eleito promulgar medidas. Por outro lado, há também o interesse público em viajar livremente, em evitar separar famílias e na ausência de discriminação. Não precisamos de caracterizar de forma mais definitiva o intresse público”, justificou o tribunal, citado pela CNN.

Bastaram alguns minutos para que Donald Trump, uma vez mais através do Twitter, reagisse à decisão do tribunal de segunda instância de São Francisco. Um porta-voz do Departamento de Estado, citado pela agência reuters, confirmou que está a ser ponderada a possibilidade de um novo recurso.

O recurso foi apresentado na terça-feira pelo governo norte-americano num tribunal de segunda instância de São Francisco, no seguimento da suspensão da medida de Trump por um juiz federal do estado de Washington na sexta-feira, que alegou que a medida é inconstitucional e que prejudica os interesses do Estado federal. O departamento do governo acusa o juiz de ter cometido um “erro ao apresentar um embargo que impede a aplicação da lei” e sublinha que, “mesmo que seja apropriado aliviar [a ordem], o embargo a nível nacional é demasiado abrangente”. Graças a esta decisão, cidadãos dos sete países abrangidos pela ordem — Iémen, Iraque, Irão, Líbia, Síria, Somália e Sudão — que têm vistos de residência nos Estados Unidos foram autorizados a regressar ao país depois de quase duas semanas de total caos em portos e aeroportos dos EUA e de outras partes do mundo.

Entre as medidas previstas na ordem que Trump assinou a 27 de janeiro conta-se também uma reforma do sistema de acolhimento de refugiados nos EUA para dar prioridade aos que sofrem de perseguição religiosa no caso de a fé que professam ser minoritária no seu país de origem, o que dá primazia a cristãos do Médio Oriente em detrimento dos seus conterrâneos muçulmanos.

