Sondagens dão grande derrota de Le Pen na segunda volta

Marine Le Pen irá perder por larguíssima distância as eleições presidenciais francesas para o candidato independente Emmanuel Macron, na segunda volta a 7 de maio, volta a indicar uma sondagem da Opinionway divulgada esta quarta-feira.

Na primeira volta, a 23 de abril, a candidata da Frente Nacional surge como a mais votada com 25% dos votos, seguida por Macron com 22%, que surge à frente do conservador François Fillon que obtém 20%.

Uma votação que determinaria a disputa final entre Le Pen e Macron numa segunda volta em que a candidata da extrema-direita sofreria uma rotunda derrota com 34% face aos 66% obtidos pelo seu opositor.

Caso fosse Fillon a passar à segunda volta com Le Pen, também sairia vitorioso por grande distância com 62% contra 38%.

A empresa de sondagens e de estudos de marketing francesa OpinionWay tem levado a cabo sondagens diárias relativamente às intenções de votos para as presidenciais.