Juiz nomeado para Supremo Tribunal diz que ataques de Trump à justiça são “desencorajadores e desanimadores”

O juiz Neil Gorsuch, nomeado para o Supremo Tribunal por Donald Trump, criticou os tweets do Presidente relativamente à justiça e aos tribunais norte-americanos, considerando que são “desencorajadores e desanimadores”. As considerações foram feitas pelo juiz durante um encontro com o senador do Connecticut, Richard Blumenthal, esta quarta-feira.

“Disse especificamente que são desencorajadores e desanimadores. Eu disse-lhe que eram mais do que isso e que ele que ele tinha a obrigação de deixar o seu ponto de vista claro perante os norte-americanos, para que percebam o quão abomináveis e inaceitáveis são os ataques do Presidente Trump à justiça”, revelou Blumenthal, citado pela CNN, após o encontro. Minutos depois, a informação foi confirmada à CNN pelo porta-voz do juiz nomeado para o Supremo Tribunal.

Em causa estão as declarações de Donaldl Trump sobre James Robart, um juiz de Seatle, que suspendeu a ordem executiva que proíbe a entrada nos Estados Unidos da América de pessoas com origem em sete países maioritariamente muçulmanos ( Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen ).

A ordem temporária do juiz James Robart, emitida na última sexta-feira, vai manter-se válida em todo o país até ser efetuada uma revisão completa da queixa apresentada pelo procurador-geral de Washington, Bob Ferguson. No sábado, através de três publicações no Twiter, Trump reagiu à decisão.

A 1 de fevereiro, Donald Trump escolheu Neil Gorsuch como seu nomeado para o Supremo Tribunal, fazendo a balança do tribunal pender para o lado conservador.

“Hoje cumpro outra promessa ao povo norte-americano ao nomear Neil Gorsuch para o Supremo Tribunal. Ele será um incrível juiz, assim que o Senado o confirmar”, anunciou o Presidente norte-americano há pouco mais de uma semana.

Aos 49 anos, Gorsuch, que fazia parte de uma lista de 21 possíveis escolhas, é o juiz mais novo a ser nomeado para o Supremo Tribunal