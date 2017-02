Câmara dos Comuns britânica autoriza Governo a negociar saída da UE

A Câmara dos Comuns do Reino Unido autorizou esta quarta-feira o Governo a iniciar as conversações para a saída da União Europeia, apesar do receio dos deputados da oposição que o faça de forma rudimentar.

A autorização foi dada por 494 deputados, contra 122, cuja votação foi mais um passo no caminho de saída dos britânicos do bloco europeu, o designado 'Brexit'.

Depois da aprovação desta quarta-feira, a proposta de lei vai seguir para a Câmara dos Lordes, que tem o poder de adiar, mas não invalidar, a legislação.

A votação realizou-se ao fim de três dias de debate, durante os quais os deputados pró-europeus tentaram fazer incluir disposições na proposta que garantisse ao parlamento um papel maior no processo de separação e estabelecesse limites à posição negocial do Governo com os outros 27 Estados europeus.

O Governo britânico quer fazer aprovar a legislação no parlamento até ao início de março e iniciar o processo negocial, que deve demorar dois anos, até 31 de março.