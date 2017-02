As férias radicais de Barack Obama

A convite do seu amigo Richard Branson, dono do grupo Virgin, Barack e Michelle Obama aproveitaram o final do mandato do democrata na Casa Branca para umas férias nas Ilhas Virgens Britânicas.

Mas Branson não ficou por aí – e lançou o desafio ao antigo Presidente norte-americano: conseguiria o Obama aprender kitesurf antes de ele próprio aprender foilboard? Barack não recusou a proposta e passou dois dias na ilha de Necker a aprender o desporto.

De acordo com Branson, que escreveu uma nota sobre o desafio no site do seu grupo apesar das muitas quedas, os dois fizeram muitos progressos até ao dia do desafio final. A vitória foi para Barack Obama, que aguentou durante 100 metros em cima da sua prancha de kitesurf. O seu rival apenas conseguiu percorrer 50 metros antes de cair à água.