Israel ataca Hamas em resposta a disparo de “projétil”

O incidente ocorreu esta segunda-feira entre o norte da Faixa de Gaza e Israel

Israel atacou pelo menos uma posição do Hamas no norte da Faixa de Gaza, em sequência de um “projétil” ter sido disparado esta segunda-feira do enclave palestiniano para uma zona fronteiriça de Israel, segundo indicou agência France Presse.

“As investigações iniciais sugerem que o projétil lançado da Faixa de Gaza caiu num espaço aberto”, referiu uma declaração do exército israelita, que não deu conta de que tivessem ocorrido feridos. Em resposta, “um tanque (israelita) disparou contra um posto do Hamas no norte da Faixa de Gaza, acrescentou a declaração.

Um elemento do Hamas indicou que dois postos da organização, responsável pela gestão da Faixa de Gaza, foram atingidos, também não tendo ocorrido feridos.

O disparo e mísseis e rockets de Faixa de Gaza para Israel ocorre com alguma frequência, dando depois lugar a retaliações por parte das forças israelitas, mas desde outubro que já não se verificava este tipo de incidente.

Em 2014, Israel efetuou ataques devastadores ao Hamas. Desde então tem sido mantido um frágil cessar-fogo.