Protestos junto ao resort de Donald Trump na Florida

Cerca de duas mil pessoas protestaram no sábado perto do clube de golfe do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestando indignação com a ordem executiva que impedia refugiados e migrantes de sete países muçulmanos de entrarem no país.

Trump e a primeira-dama, Melania, participaram no baile anual da Cruz Vermelha no resort Mar-a-Lago, na Florida.

"Combati na II Guerra Mundial. Durante anos e anos, as pessoas lutaram pela liberdade neste país. E agora está a ser retirada. Temos de nos erguer agora, antes que todos os nossos direitos sejam levados", disse Rob Resaid.

Os manifestantes gritaram "This is what democracy looks like" e "No ban, no wall", em referência ao plano de Trump de construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Numa ordem executiva emitida a 27 de janeiro, Trump proibiu a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana -- Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen -- durante 90 dias.

Os refugiados foram também impedidos de entrar durante 120 dias e os da Síria estão banidos indefinidamente.

Na sexta-feira, um juiz federal suspendeu esta proibição, mas o Departamento de Justiça já iniciou o processo de recurso.

O protesto em West Palm Beach é um dos vários organizados em cidades de todo o mundo no sábado contra a ordem executiva de Trump.

Em Washington, centenas de manifestantes marcharam da Casa Branca para o Capitólio, entoando 'slogans' e empunhando cartazes em solidariedade com os imigrantes afetados pela ordem.

Perto de Mar-a-Lago uma manifestante disse ter sentido necessidade de protestar. "Estou preocupada com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o que vai acontecer agora? Estou preocupada com tudo. Ele acha que pode fazer tudo o que quer (...) O homem é louco", disse Diane Spencer.