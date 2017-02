"Onde está a tua misericórdia?", perguntam cartazes anónimos ao Papa

Ontem de manhã Roma acordou com as suas paredes cobertas por centenas de cartazes onde se via o Papa com uma expressão carrancuda, bem longe da imagem sorridente e benévola que o mundo lhe associa.

Eram cartazes anónimos, escritos no calão local de Roma e claramente produzidos por gente na linha conservadora da Igreja Católica, a julgar pelo que neles se lia: “Hey Chico ("A France", no original), tu tomaste posse de congregações, suspendeste padres, decapitaste a Ordem de Malta e os Franciscanos da Imaculada, ignoraste cardeais... Mas onde está a tua misericórdia?"

As referências a individualidades e instituições conservadoras que contestaram o Papa e geraram uma reação por parte dele - entre as quais a Ordem de Malta, cujo grão-mestre Francisco substituiu na semana passada - eram facilmente reconhecíveis.

O município de Roma depressa fez tapar os cartazes com a indicação de que se tratava de publicidade não-autorizada. Uma prática habitual, mas que costuma demorar mais a executar. Desta vez a Câmara não perdeu tempo.

Do Papa não se ouviu reação nenhuma até agora. Mas um dos seus aliados comentou que os cartazes são um sinal de que ele está a fazer coisas boas, por confirmarem o incómodo que provoca em certas pessoas.