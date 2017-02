Theresa May pressiona dirigentes europeus a aumentarem contribuições para a NATO

No seguimento das conversações mantidas com Donald Trump sobre a NATO, a primeira-ministra britânica Theresa May chegou à cimeira europeia, que está a decorrer em Malta, com o intuito de pressionar os países da União no sentido de aumentarem as suas contribuições para a defesa.

Numa conferência conjunta com Donald Trump na passada sexta-feira, aquando da sua visita à Casa Branca, May referiu que as contribuições dos vários países para a NATO deviam ser "divididas mais justamente", cita a BBC. Uma estimativa da organização de defesa aponta que apenas cinco dos seus membros (Estados Unidos, Reino Unido, Grécia, Polónia e Estónia), despendem pelo menos 2% do seu PIB com a defesa.

A chefe do Executivo britânico havia dito que também iria fazer a promessa (durante a cimeira de Malta) de ajudar a União Europeia com a crise migratória, mesmo com a saída do Reino Unido do bloco, escreve a BBC. May quer uma relação "nova, positiva e construtiva" com Bruxelas no pós-Brexit.

O escritório da ministra realçou a importância da relação do Reino Unido com a União Europeia depois de cibnsumada a saída do país do bloco e revelou que May fez uma atualização acerca das preparações para esse movimento, referindo o seu desejo de uma "relação forte com a união no futuro". A primeira-ministra concordou também ser desejável um acordo sobre os direitos dos cidadãos europeus que residem no Reino Unido, assim como os dos britânicos a viverem no resto da Europa.

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy, citado pela BBC, referiu que o discurso de May "clarificou muitas coisas".

É esperado também que Theresa May se reuna informalmente com o primeiro-ministro de Malta Joseph Muscat, que declarou à BBC pretender um "acordo justo" com o Reino Unido, mas que, no entanto, tem de ser "inferior" em relação aos acordos assinados com os países integrantes do mercado único.

A cimeira de Malta foi convocada com dois pontos na agenda: medidas a tomar para travar o fluxo de migrantes que chegam à Europa (de manhã) e reflexão sobre o futuro da UE a 27 (à tarde, já sem a presença de Theresa May).