Ataque no Louvre ameaça candidatura de Paris aos Jogos Olímpicos de 2024

O ataque desta manhã junto ao museu do Louvre, em Paris, está a ser encarado como um possível revés para a candidatura francesa para a realização dos Jogos Olímpicos de 2024.

O incidente, que foi denunciado como possível ataque terrorista, depois de um homem ter atacado um militar sendo alvejado em seguida, ocorreu apenas algumas horas antes de os líderes da candidatura de Paris revelarem os detalhes finais da proposta.



Apesar da onda de ataques terroristas que provocaram mais de 200 mortos no país nos últimos dois anos, as autoridades francesas têm afastado as preocupações de segurança, com os representantes da candidatura a sublinharem ter o país a experiência necessária para organizar e assegurar as condições exigidas a um evento desta natureza.



Mais questões podem agora ser levantadas, ensombrando a cerimónia desta sexta-feira, que se realiza perto da torre Eiffel. Em declarações esta manhã, a presidente do município de Paris frisou que todas as grandes cidades do mundo estão sob ameaça. “Não há uma única que escape a essa ameaça”, disse.



Na corrida à organização dos Jogos Olímpicos de 2014, além de Paris, estão Budapeste e Los Angeles. O Comité Olímpico Internacional revelará a escolha da cidade anfitriã em setembro.