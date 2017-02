Avanço do Brexit aprovado pelo parlamento britânico

Projeto-lei que autoriza o Governo de Theresa May a ativar a saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovado por larga maioria

Os deputados britânicos aprovaram esta quarta-feira, com 498 votos a favor e 114 contra, o projeto-lei que autoriza o Governo de Theresa May a ativar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que inicia o processo formal da saída do Reino Unido da União Europeia, até ao final de março.

O artigo que nunca tinha até aqui sido acionado, algo que ocorre agora em sequência do referendo de 23 de junho de 2016 no qual 52% dos britânicos votaram a favor do Brexit.

A aprovação ocorre após dois dias de debate no parlamento. O ministro do Brexit, David Davis, afirmou que a saída seria ponto assente, pois a votação contra seria ignorar o resultado do referendo.

O ministro sombra dos Trabalhista, Keir Starmer, disse que o assunto era “complicado” para o seu partido, tendo em conta que a maioria dos seus deputados são a favor da permanência, mas uma decisão nesse sentido seria não democrática por ignorar a decisão do eleitorado.

A lei avança agora para a Câmara dos Comuns onde deverá ser aprovada sem dificuldade, pois o Partido Conservador tem maioria, seguindo depois para a Câmara dos Lordes a partir de 20 de fevereiro.