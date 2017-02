“Amigo da Rússia” confirmado para chefiar diplomacia norte-americana

Com 56 votos a favor e 43 contra, o Senado norte-americano aprovou esta quarta-feira a polémica nomeação feita por Donald Trump para a chefia da diplomacia norte-americana.

Rex Tillerson - o texano de 64 anos, ex-CEO da petrolífera Exxon Mobil, que estabeleceu negócios de biliões de dólares com a petrolífera estatal russa Ronsneft e que foi distinguido em 2013 com a Ordem da Amizade pela Kremlin – vai mesmo assumir a secretaria de Estado, em sequência daquela que foi a confirmação com menor margem na história recente dos Estados Unidos.

O resultado não tem sequer comparação com as confirmações menos consensuais dos nomeados para o cargo nos últimos 50 anos: Condoleeza Rice em 2005 com 85/13, e Henry Kissinger em 1973 com 78/7.

Chegou a surgir a hipótese dos próprios senadores republicanos não apoiarem Tillerson, inviabilizando a escolha de Trump, mas tal não se confirmou tendo os mebros do senado votado sobretudo de acordo com as suas linhas partidárias.

O secretário de Estado terá a seu cargo as relações com a Rússia e a China, assim como negociações relacionadas com as alterações climáticas e os direitos humanos.