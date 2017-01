UE preocupada com programa de mísseis iraniano

A União Europeia (UE) manifestou-se esta terça-feira "preocupada" com a possibilidade de o Irão ter realizado ensaios de mísseis balísticos.

"A UE reitera a sua preocupação com o programa de mísseis iraniano e apela ao Irão para evitar ações que aprofundem a desconfiança", disse uma porta-voz do serviço de Ação Externa da UE.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, advertiu esta terça-feira os Estados Unidos para não procurarem "um pretexto" para criar "novas tensões" em relação ao programa de mísseis balísticos do Irão.

"Esperemos que a questão do programa defensivo do Irão (...) não seja usada como pretexto" pela nova administração norte-americana para "provocar novas tensões", declarou Zarif, em conferência de imprensa conjunta com o homólogo francês, Jean-Marc Ayrault.

Zarif não confirmou, nem desmentiu a realização de um ensaio de míssil, na segunda-feira, de acordo com o Governo norte-americano.