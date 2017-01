Retaliação: Irão já não emite vistos para norte-americanos

O Irão deixou de emitir vistos de entrada no seu país para cidadãos norte-americanos, anunciou esta terça-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, como forma de retaliação à decisão do Presidente Donald Trump de ter banido a entrada no país de cidadãos de sete países maioritariamente islâmicos, entre os quais do Irão.

O regime de Teerão admite contudo exceções na autorização de entrada de cidadãos norte-americanos no seu país em casos que tenham o aval de um comité criado para efetuar essa avaliação.

A decisão do Irão surge após o Iraque, outro dos sete países cujos seus cidadãos foram banidos de entrar nos Estados Unidos, ter decidido que irá continuar a deixar cidadãos norte-americanos entrarem no seu território.