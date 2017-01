Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Checa alvo de ciberataque por um “estado estrangeiro”

O ministro dos Negócios Estrangeiros da República Checa, Lubomír Zaorálek, revelou esta terça-feira que várias contas de email de funcionários do Ministério foram alvo de um ataque informático “muito sofisticado”.

“O método do ataque foi muito parecido com o que aconteceu ao partido democrático nos Estados Unidos”, salientou o ministro, citado pelo “Politico”, que crê ter sido organizado por um “Estado estrangeiro”.

Os piratas informáticos invadiram várias contas, incluindo a sua, relata ainda Zaorálek. O ministro explica que o Ministério deu conta do ataque no início de janeiro deste ano e investigou a situação durante as semanas seguintes.

A investigação revelou que os piratas conseguiram entrar nas contas de email, mas não foram capazes de obter qualquer documento confidencial, dado que o sistema de correio interno, onde estão as informações mais sensíveis, não foi violado.

As eleições gerais na República Checa vão decorrer este ano.