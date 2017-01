Canadá: Suspeito de atentado acusado de seis homicídios

Alexandre Bissonnette, 27 anos, é o principal suspeito da morte de seis pessoas e pelos ferimentos de 17, estando cinco ainda no hospital a lutar pela vida. O homem de nacionalidade franco-canadiana vai ser agora acusado de seis homicídios e de cinco tentativas de homicídio, anunciaram esta segunda-feira as autoridades do Canadá. Na última madrugada, o ataque foi levado a cabo no interior de uma mesquita no Quebec.

Este domingo à noite, quando dezenas de muçulmanos estavam reunidos no local de culto para as orações da noite, um homem entrou e começou a disparar. Segundo a imprensa local, Bissonnette é estudante de ciência política e, após o ataque, e telefonou para a polícia, assumindo a culpa e entregando-se.

Inicialmente, além de Bissonnette, foi detida uma outra pessoa, mas que acabou por ser libertada e foi ouvida como testemunha.

“A Polícia do Quebeque confirma que apenas um dos homens detidos por alegada ligação ao ataque é considerado suspeito”, indicaram as autoridades.

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, classificou o incidente como um ataque terrorista. “Condenamos este ataque terrorista contra os muçulmanos num local de culto e refúgio”, fez saber em comunicado. Antes disso, no Twitter, o chefe do Governo canadiano falou num atentado cobarde contra a minoria muçulmana.

Os ataques islamofóbicos têm estado a aumentar nos últimos anos no Quebec: em 2013, a polícia abriu uma investigação depois de uma mesquita da região de Saguenay ter sido salpicada com o que se crê ser sangue de porco. Na província de Ontario, logo ao lado, uma mesquita foi alvo de fogo posto em 2015, um dia depois dos atentados de Paris em novembro.