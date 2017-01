Resgatadas 27 pessoas de barco desaparecido na Malásia

A embarcação turística em que seguiam afundou-se no leste da Malásia, mas seis pessoas continuam desaparecidas

Vinte e cinco chineses e dois tripulantes foram encontrados vivos, depois de o barco turístico em que seguiam se ter afundado no leste da Malásia, mas seis pessoas continuam desaparecidas, disse este domingo o Governo malaio.

Os números foram adiantados por Shahidan Kassim, ministro do gabinete do primeiro-ministro, numa conferência de imprensa no Estado de Sabah, a que pertence a parte malaia da ilha de Bornéu, ao largo da qual o barco se afundou.

Três chineses e um membro da tripulação continuam desaparecidos, disse à imprensa Shahidan.

O comandante e um dos dois membros da tripulação foram encontrados com vida no domingo de manhã, numa ilha próxima.

O barco tinha partido no sábado de manhã da capital do Estado, Kota Kinabalu, com destino a Pulau Mengalum, uma ilha no oeste da cidade, conhecida pelas suas praias e zonas de mergulho.

O dono do barco tinha comunicado o seu desaparecimento no sábado à noite.

"De acordo com o capitão, o barco ficou 'partido' depois de ter sido atingido por ondas e afundou", disse Ahmad Puzi Kahar, o chefe da Agência Marítima da Malásia, num comunicado.