Benoit Hamon vence primárias em França e será o candidato socialista às presidenciais

Benoit Hamon ganhou a segunda volta das primárias da esquerda em França e será o candidato dos socialistas as eleições presidenciais de abril e maio deste ano.

Segundo as primeiras estimativas não oficiais, o líder da ala esquerda bateu, largamente, o antigo primeiro-ministro Manuel Valls, conseguindo 58% dos votos contra os 41% de Valls.

Na primeira volta das primárias, que decorreu no domingo passado, Hamon também já timnha vencido com 36,03% dos votos contra os 31,48% de Valls.

A participação na segunda volta das primárias foi maior do que a da primeira. Dados oficiais apontam mesmo para uma participação medíocre no domingo passado: 1,65 milhões de votantes. As primárias da direita, que se realizaram em novembro, contaram com mais de quatro milhões de votantes.

A primeira volta das eleições presidenciais francesas realiza-se a 23 de abril e se for necessário uma segunda volta, ela terá lugar em maio.

