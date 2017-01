Primeiros casos de estrangeiros barrados à entrada dos EUA

Donald Trump tomou posse da presidência dos EUA há escassos dias, mas os efeitos de algumas leis que aprovou já se fazem sentir. Este sábado, cinco passageiros iraquianos e um passageiro do Iemen não conseguiram embarcar num voo do Cairo para Nova Iorque, segundo a agência Reuters, que cita fontes do aeroporto egípcio.

Apesar dos seus vistos estarem válidos, esbarraram com a lei aprovada ontem, sexta-feira 27, pelo 45º presidente norte-americano que suspende o programa de admissão de refugiados e veta a entrada a cidadãos de 7 países de maioria muçulmana - o Irão, o Iraque, o Sudão, a Síria, Líbia, Somália e Iemen. A medida foi aprovada em nome de uma alegada proteção dos EUA de "terroristas islâmicos radicais". Os passageiros foram redirecionados com voos para os seus países de origem.

As reações a esta lei não se fizeram esperar, com manifestação de imigrantes a acontecerem em Nova Iorque, e com vários organismos internacionais a pedirem a Trump que repense esta medida radical.