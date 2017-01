Trump e Peña Nieto falaram durante uma hora ao telefone

Um dia depois do Presidente do México, Enrique Peña Nieto ter cancelado o seu encontro com Donald Trump e do Presidente dos EUA ter anunciado um imposto de 20 por centro sobre os produtos mexicanos importados, como solução para fazer o México pagar o muro que quer construir na fronteira entre os dois países, os dois chefes de Estado falaram ao telefone, durante uma hora, de acordo com a Reuters.

[ Em desenvolvimento... ]