Maioria dos alemães aprova candidatura de Martin Schulz contra Angela Merkel

A maioria dos alemães aprova a designação do antigo presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, como candidato social-democrata ao lugar de chanceler nas eleições gerais de 24 de setembro deste ano.

Segundo uma sondagem da estação pública de televisão ARD, 64% dos alemães consideram acertada a decisão do Partido Social Democrata (SPD) de que Schulz seja o seu cabeça de lista, em lugar do ainda líder do partido, Sigmar Gabriel.

O própio Sigmar Gabriel, que além de líder do SPD é também vice-chanceler e ministro da Economia, já admitiu que Schulz teria melhores hipóteses do que ele próprio no confronto eleitoral com Merkel. Aliás, por isso, é que decidiu anunciar - de forma inesperada na passada terça-feira - a sua renúncia a candidato às eleições gerais.

Já a atual chanceler, Angela Merkel, volta a apresentar-se como candidata à sua reeleição pela coligação de direita CDU/CSU, e, caso vença as eleições, exercerá o seu quarto mandato.

Não obstante este apoio, a trajetória política de Martin Schulz dentro da própria Alemanha é particularmente discreta.

Deputado ao Parlamento Europeu desde 1994, onde se manteve durante toda a sua carreira política, apenas em novembro último Schulz anunciou que deixava Estrasburgo para se dedicar à política do seu país.

Não surpreende, assim, que 65% dos respondentes na sondagem da ARD admita que desconhece a linha política de Schulz e que 45% considere problemática a sua pouca experiência na política interna alemã.

Ainda assim, Schulz é considerado um rival digno de enfrentar a atual chanceler e o seu índice de popularidade é semelhante ao de Angela Merkel.

Caso o cargo de chanceler resultasse de uma eleição direta, ambos recolheriam 41% dos votos, de acordo com o inquérito de opinião divulgado. Mas Angela Merkel é considerada a mais competente para o cargo, com 78% de opiniões favoráveis, seguida de Schulz, com 68%.