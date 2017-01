Casa Branca: muro será pago com imposto de 20% sobre importações mexicanas

É o mais recente desenvolvimento nas tensões entre o Donald Trump e Enrique Peña Nieto, Presidente mexicano. Esta quinta-feira, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, anunciou que os Estados Unidos vão criar um imposto de 20% sobre os bens importados do México, para garantir o pagamento do muro na fronteira entre os dois países.

Sean Spicer acrescentou que este imposto faz parte de um plano abrangente de reforma tributária e que poderá incluir outros países, escreve a CNN.

Com a entrada em vigor esta taxa, de acordo com Spicer, os EUA terão um lucro de “10 mil milhões de euros por ano e facilmente vão conseguir pagar o muro”.

A medida agora anunciada vem no seguimento do cancelamento, por parte de Peña Nieto, do encontro com Donald Trump.

Na passada quarta-feira, Trump deu luz verde à construção de um muro entre os EUA e o México, o que desencadeou animosidades entre os dois países.