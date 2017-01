Brasil compra 11,5 milhões de doses para combater surto de febre amarela

O Ministério da Saúde do Brasil vai comprar 11,5 milhões de doses de vacinas contra a febre amarela, uma decisão tomada no momento em que o país enfrenta o maior surto da doença registado desde 2000.

Numa altura em que estão confirmados 70 casos - incluindo 40 mortes - as áreas rurais do estado de Minas Gerais são as mais afetadas. Outros 300 casos estão sob investigação.

A febre amarela é uma doença transmitida por mosquitos e pode ser fatal. Ainda que o risco seja considerável para a maior parte do Brasil, nos últimos anos o número de casos tem sido residual.

As vacinas estão a ser recomendadas a todas as pessoas que viajem para Minas Gerais ou outras zonas com casos confirmados.