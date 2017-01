George Bush sai dos cuidados intensivos

O antigo Presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush já saiu da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do centro médico de Houston, no Texas, onde estava internado.

Numa conferência de imprensa no Hospital Metodista de Houston, o médico Clint Doerr, especialista em pneumologia, explicou que o ex-presidente (que ocupou a Casa Branca entre 1989 e 1993) está a responder “muito bem” ao tratamento, esperando-se que possa voltar para casa no próximo fim-de-semana.

“Uma pneumonia num doente de 92 anos é sempre uma situação grave, mas o ex-Presidente respondeu muito bem à medicação que lhe demos" e por isso passou ao internamento normal, afirmou Doerr.

Por seu lado, a médica Amy Mynderse realçou que a antiga primeira-dama Barbara Bush evoluiu bem dentro do quadro de fadiga e tosse que apresentava na passada quarta-feira, pelo que vai ter alta médica nas próximas horas. Barbara estava internada no mesmo centro médico a passada quarta-feira.

A mulher de George Bush poderia mesmo ter recebido alta no domingo, mas optou por ficar mais um dia no hospital para seguir de perto a recuperação do marido.

Bush está a respirar sem assistência mecânica desde a passada sexta-feira.

Clint Doerr afirmou que se a evolução de Bush continuar favorável, o ex-Presidente poderá regressar a casa durante o próximo fim-de-semana.

“Assim não terá de se preocupar e ver a final da Superbowl [final do campeonato de futebol americano que se disputa no próximo domingo] junto à sua mulher”, brincou o médico.

O antigo Presidente foi internado a 18 de janeiro devido a problemas respiratórios, mas a sua situação piorou ao ponto de ter de ser sedado para fazer uma "limpeza das vias respiratórias”.