Decisão do Brexit vai ter que passar pelo Parlamento britânico

Supremo Tribunal britânico acaba de anunciar que terá que ser o Parlamento a acionar o artigo 50º do Tratado de Lisboa

O presidente do Supremo Tribunal britânico, Lord Neuberger, anunciou esta manhã que o processo do Brexit só poderá avançar com a aprovação do Parlamento.

Terá que que ser então o Parlamento britânico a acionar o artigo 50º do Tratado de Lisboa, que prevê dois anos como prazo de negociação da saída.

A decisão foi tomada por maioria: oito dos 11 juízes do coletivo do Supremo Tribunal britânico consideraram que a “prerrogativa real“, que podia ser utilizada pelo executivo de Theresa May é insuficiente para acionar o artigo 50º.

“O referendo tem um grande significado político, mas o Parlamento que fez avançar a consulta popular não disse o que deverá acontecer como resultado”, declarou Lord Neuberger.

O presidente do Supremo anunciou também que os Parlamentos da Escócia, do País de Gales ou a Irlanda do Norte não terão que ser ouvidos sobre esta questão.

Esta decisão irá atrasar o processo do Brexit, depois de a primeira-ministra britânica ter anunciado que iria ativar o artigo 50º no fim de março.