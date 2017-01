Trump e Netanyahu vão falar esta noite ao telefone

Esta será a primeira vez que os dois líderes vão falar após a tomada de posse de Donald Trump na Casa Branca

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que falará esta noite à noite ao telefone com o novo Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a Síria, os palestinianos e a ameaça iraniana.

"Hoje à noite, terei uma conversa telefónica com o Paaaaresidente Trump sobre os temas relacionados com os palestinianos, a situação na Síria e a ameaça iraniana", disse Netanyahu, cujas afirmações, feitas no Conselho de Ministros, foram transmitidas pela rádio pública.

Esta será a primeira vez que os dois governantes vão falar após a tomada de posse de Trump na Casa Branca, na sexta-feira.

Entretanto, o município israelita de Jerusalém deu luz verde à construção de 566 habitações em três bairros de Jerusalém Oriental, segundo uma fonte municipal.

As licenças de construção para estas habitações tinham ficado congeladas no final de dezembro a pedido do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, enquanto aguardava a chegada de Donald Trump à Casa Branca, segundo disse o presidente da comissão da construção e planeamento do município de Jerusalém, Meir Turjeman, citado pela agência de notícias France Presse.