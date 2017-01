Primeira-ministra britânica quer discutir comércio e NATO com Trump

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou este domingo que tenciona discutir a importância da aliança militar NATO e um eventual futuro acordo de comércio livre durante o encontro com o novo Presidente americano, Donald Trump, previsto para sexta-feira.

May será a primeira líder internacional a ser recebida por Trump na Casa Branca. Este convite foi encarado no Reino Unido como uma afirmação de que Trump valoriza a “relação especial” entre os Estados Unidos e o seu aliado de longa data do outro lado do Atlântico.

Apesar da vertente protecionista da nova administração norte-americana, a primeira-ministra britânica referiu, em declarações à estação pública britânica BBC, que a equipa de Donald Trump está interessada em discutir um novo acordo de comércio com o Reino Unido.

No seu discurso inaugural, na cerimónia de tomada de posse na passada sexta-feira, Trump reiterou a posição que a América será sempre a prioridade e que irá avaliar todos os acordos comerciais e os respetivos benefícios para os Estados Unidos. Segundo Theresa May, qualquer líder nacional faria o mesmo ao assinar um pacto comercial.

O Reino Unido encara um futuro acordo comercial com os Estados Unidos como vital, numa altura em que o país se prepara para deixar a União Europeia (UE). No entanto, as intenções do Reino Unido em aumentar o comércio poderão entrar em conflito com a postura protecionista de Trump.

Na mesma entrevista à BBC, May afirmou que tenciona salientar na reunião com o Trump o valor da Aliança Atlântica. Para a conservadora britânica, a NATO é o “baluarte” do sistema de defesa europeu.

Numa entrevista recente aos jornais britânico “The Times” e ao alemão “Bild”, Trump qualificou a NATO como uma organização “obsoleta porque não está a tratar do terrorismo”, censurando ainda os Estados-membros da Aliança por não pagarem a sua parte na defesa comum e de se apoiarem sempre nos EUA. Segundo Theresa May, o novo Presidente dos Estados Unidos compreende o papel vital da NATO.

A primeira-ministra britânica não respondeu diretamente quando questionada se iria abordar no encontro de sexta-feira em Washington os comentários depreciativos que Trump fez durante a campanha presidencial sobre as mulheres.

Mas, admitiu que não ficará calada se surgirem no futuro comentários ou comportamentos “inaceitáveis”.

Fontes oficiais britânicas informaram que May irá encontrar-se também com senadores e representantes republicanos em Filadélfia.