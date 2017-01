Benoît Hamon vence primeira volta das primárias da esquerda francesa

Benoît Hamon lidera neste momento a corrida da esquerda às eleições presidenciais, seguido do ex-primeiro-ministro Manuel Valls. Resultados provisórios da primeira volta das primárias da esquerda francesa, que se realizou este domingo, apontam para uma vitória do antigo ministro da Educação com 35,2% dos votos.

Os resultados, disse o antigo-ministro da Educação, citado pelo britânico “Guardian”, “transmitem uma mensagem clara de esperança e de renovação” e mostram que ele pode vir a “reescrever uma página da história da esquerda francesa e de França”.

Valls aparece em segundo, com cerca de 31% dos votos. Os dois candidatos passam à segunda volta, que se realiza daqui a uma semana. Excluído da corrida fica o ex-ministro Arnaud de Montebourg, que terá ficado em terceiro lugar e obtido menos de 20% dos votos. Arnaud de Montebourg já reconheceu a derrota e anunciou que vai votar em Benoît Hamon na segunda volta. “No próximo domingo, votarei Benoît Hamon, e convido-os a fazer o mesmo”, disse

Benoît Hamon foi ministro da Educação entre abril de 2014 e agosto de 2014. Antes disso, integrou o grupo socialista no Parlamento Europeu (2004-2009). É o candidato socialista às presidenciais com um programa mais à esquerda, defendendo a criação de um rendimento universal em França no valor de 750 euros, entre outras medidas.

As eleições presidenciais francesas realizam-se em duas voltas, a primeira em abril e a segunda em maio. Uma sondagem publicada recentemente pelo jornal “Le Monde” confirma a consolidação de Marine le Pen à frente de François Fillon - o candidato da direita que venceu Alain Juppé nas primárias de novembro do ano passado -, e de Emmanuel Macron, o ex-ministro da Economia de Manuel Valls, na primeira volta das presidenciais.

O presidente da Alta Autoridade das Primárias estima que entre 1,5 e dois milhões de pessoas tenham votado este domingo.