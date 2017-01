Seis pessoas encontradas com vida no hotel soterrado em Itália

A polícia italiana solicitou por helicópteros para o transporte de pessoas encontradas com vida no interior do Hotel Rigopiano, numa estância de esqui na região italiana de Abruzzo, soterrado por uma avalanche na quarta-feira à noite, segundo avança a agência Associated Press.

Os seis sobreviventes foram localizados entre a neve, mas as equipas de resgate ainda não os conseguiram retirar, segundo indica a agência Reuters.

“Elas estão vivas e nós estamos a falar com elas” disse a porta-voz dos bombeiros Luca Cari à Reuters.

.”Seis pessoas foram encontradas vivas e estão prestes a ser retiradas do hotel”, confirmou à agência France Presse Federica Chiavaroli, sub-secretária de Estado da Justiça de Itália, que tem acompanhado as operações de socorro junto do posto de comando das mesmas situado em Penne, a cerca de 15 quilómetros do hotel soterrado.

O risco de decorradas têm estado a dificultar as operações de resgate.

O autarca de Farindola, Ilario Lacchetta, estimou em 36 pessoas o número pessoas que devem encontrar-se no interior do hotel de três andares: 24 hóspedes, incluindo quatro crianças, e 12 funcionários