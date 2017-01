Já foram resgatados os oito sobreviventes do hotel soterrado em Itália

Foram já resgatados os oito sobreviventes encontrados esta sexta-feira pelas equipas de socorro em Farindola, entre os escombros do hotel soterrado por uma avalanche. O grupo incluia duas crianças pequenas, com idades entre os 5 e 6 anos. Uma delas estava com a mãe, escreve o “La Stampa”, precisando que ambas foram transportadas de helicóptero para o hospital, estáveis, ainda que o estado da menina inspira maior preocupação.

Segundo a France Presse, que cita fonte policial, o grupo estava na cozinha do hotel e o primeiro contacto foi estabelecido cerca das 11h (hora local, menos uma em Lisboa).

Dois helicópteros médicos, um da Marinha e outro dos bombeiros, foram deslocados para o local, onde prosseguem as operações de busca dos restantes desaparecidos, conforme adiantou a secretária de Estado adjunta de Justiça, Federica Chiavaroli.

"Há que considerar que o hotel está irreconhecível, mesmo para quem o conhecia e, por isso, é muto difícil", explicou.

Os oito sobreviventes retirados dos escombros juntam-se aos dois resgatados quando as equipas de socorro chegaram ao local, que, no momento da avalanche, estavam fora do hotel e se refugiaram dentro de um automóvel.

Três dezenas de pessoas foram dadas como desaparecidas na sequência do colapso, na quarta-feira, do hotel de montanha Rigopiano, perto de Farindola, na região dos Abruzos, que se seguiu aos quatro sismos registados nesse mesmo dia, em Itália.

Dois corpos foram encontrados pelas equipas de socorro, que conseguiram chegar à zona graças ao uso de fortes turbinas que iam soprando a camada de neve da estrada de acesso ao hotel, que chegava a ter três metros de altura.