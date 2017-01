Em direto: o primeiro dia da nova América

Donald Trump toma posse esta sexta-feira como o 45.º Presidente dos Estados Unidos da América, numa cerimónia pública junto ao Capitólio, em Washington. Acompanhe aqui ao minuto e siga também a emissão da SIC Notícias

Cristina Pombo, Hélder Gomes (no México), Helena Bento e Joana Azevedo Viana

16h30 Um correspondente do "New York Times" em Washington coloca duas fotografias lado a lado onde pode ver-se a diferença entre o público que compareceu à cerimónia de tomada de posse de Barack Obama, em 2009 e a do público que se encontra hoje junto ao Capitólio.

16h16 Hillary e Bill Clinton também estão no Capitólio. A candidata democrata, derrotada por Donald Trump nestas eleições, já escreveu no seu Twitter que a sua presença na cerimónia de tomada de posse é uma forma de "honrar a democracia e reafirmar valores".

16h07 Há aproximadamente 30 minutos, registaram-se conflitos entre manifestantes antiTrump e a polícia. Os manifestantes gritavam "Que se lixe Donald Trump" e atiraram objetos partindo algumas montras.

16h Bem-vindos ao direto. O Expresso vai acompanhar a cerimónia da tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump e Barack Obama estiveram reunidos na Casa Branca e seguem juntos para a cerimónia, junto ao Capitólio, em Washington DC.