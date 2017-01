União Europeia disponível para enviar auxílio para Itália

O presidente da Comissão Europeia disse esta quinta-feira que a União Europeia está pronta para mobilizar todos os meios ao seu dispor para ajudar Itália na sequência da avalanche que provocou vários mortos numa estância de esqui.

“Em nome de toda a Comissão Europeia, reitero a nossa solidariedade para com o povo e as autoridades italianas. Faremos tudo o que pudermos para ajudar neste momento difícil. A UE não deixará a Itália enfrentar sozinha esta tragédia”, afirmou Jean-Claude Juncker, numa mensagem divulgada em Bruxelas.

Afirmando que “a UE está pronta a mobilizar todos os instrumentos ao seu dispor”, Juncker anunciou que já pediu ao comissário responsável pela Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides, “para estar em permanente contacto com as autoridades nacionais, para mobilizar qualquer apoio que seja solicitado”.

“Um sismo em Itália é um sismo no coração da Europa”, disse Juncker, que enviou as condolências “a toda as famílias e amigos” das vítimas de mais um sismo no centro de Itália.