Coreia do Norte preparada para testar mísseis de longo alcance, diz Seul

A Coreia do Norte construiu e está preparada para lançar dois mísseis balísticos intercontinentais, disseram esta quinta-feira fontes da Defesa de Seul à imprensa sul-coreana, acrescentando que Pyongyang poderia testar os projéteis no curto prazo.

Os serviços secretos têm imagens que mostram dois mísseis nas suas respetivas plataformas de lançamento, que foram captadas por radares norte-americanos no início da semana, explicaram as mesmas fontes em declarações citadas pela imprensa sul-coreana.

O regime de Kim Jong-un teria preparado as suas novas armas de longo alcance para enviar “uma mensagem estratégica” perante a aproximação da tomada de posse do Presidente eleito norte-americano, Donald Trump, disseram as fontes da Defesa à agência Yonhap.