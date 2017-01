George H. W. Bush hospitalizado em Houston

O antigo Presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush foi hospitalizado esta quarta-feira em Houston, no Texas, onde vive com a mulher Barbara Bush. A informação foi avançada pela assessora do casal Bush, Jean Becker, a um canal afiliado da CBS News na cidade.

Sem avançar o motivo do internamento no Hospital Metodista do Centro Médico do Texas, Becker disse que Bush sénior, Presidente entre 1989 e 1983, "está bem" e que a sua saúde se encontra "estável".

O canal KHOU 11 diz que mais informação sobre a hospitalização do republicano de 92 anos será divulgada esta quarta-feira. A sua assessora diz que o Presidente deverá voltar para casa dentro de alguns dias.