Putin: Quem espalha informações falsas sobre Trump é “pior do que uma prostituta”

Vladimir Putin disse, esta terça-feira, que quem espalha alegações falsas sobre Donald Trump é “pior do que uma prostituta”, escreve a Associated Press.

Na passada quarta-feira, Donald Trump, criticou a cadeia de televisão CNN e site Buzzfeed por publicarem notícias em que citavam um relatório dos serviços de informações dos EUA, segundo o qual a Rússia tem informação comprometedora sobre o Trump.

O Presidente eleito recusou responder a perguntas do canal CNN, e acusou o canal: “Vocês têm notícias falsas”.

A CNN foi o primeiro órgão de comunicação a noticiar que os diretores da CIA, do FBI e da NSA informaram Obama e Trump da existência de um dossiê que contém informações sobre uma alegada estratégia do governo russo. Esse dossiê, apontará para uma ação em várias frentes que se contradizem entre si: preparar o magnata do setor imobiliário para o ajudar a chegar ao poder; agregar informação “comprometedora” sobre Trump para o manipular e chantagear enquanto futuro Presidente dos EUA; e, manter contactos diretos e recorrentes com a equipa do candidato republicano, enquanto decorria a campanha eleitoral.

Apesar de a fonte das informações ter sido declarada fidedigna pelos serviços secretos, o conteúdo do dossiê apresentado ainda não foi confirmado; por esse motivo, o canal decidiu não o tornar público. O site BuzzFeed avançou e divulgou-o.