Primeira-ministra britânica prefere um “Brexit por etapas” e vai controlar a imigração

A primeira-ministra britânica afirmou esta manhã que prefere que o processo de saída do Reino Unido da UE seja feito por etapas, para evitar uma mudança demasiado brusca.

“Eu quero que este país saia deste período de mudança mais forte, justo, unido e mais virado para o exterior do que antes. Quero que o Reino Unido seja uma nação segura, próspera, tolerante e um íman para o talento internacional”, declarou Theresa May durante uma conferência de imprensa em Londres.

A governante britânica disse acreditar que será possível alcançar um acordo positivo com a UE e deixou um aviso para os parceiros europeus: “Nenhum acordo é melhor do que um mau acordo para o Reino Unido”, sinalizou.

May garantou ainda que o acordo final com a UE será votado nas duas câmaras. “Posso confirmar hoje que o governo colocará o acordo fechado entre Reino Unido e UE em votação em ambas a câmaras do Parlamento antes da sua entrada em vigor”, explicou a PM britânica.

Notícia em atualização