Donald Tusk elogia “discurso realista” de PM britânica

O líder do Conselho Europeu considerou que o Brexit é um “processo triste”, mas congratulou-se com o facto de Theresa May assumir as consequências da decisão

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, classificou esta terça-feira como "realista" a previsão da primeira-ministra britânica, Theresa May, do abandono do mercado único europeu na sequência da saída da União Europeia ('Brexit)'.

"Um processo triste, tempos surrealistas, mas pelo menos um anúncio mais realista sobre o 'Brexit'", escreveu Tusk na sua conta na rede social Twitter.

O líder do Conselho Europeu salientou ainda que os restantes 27 Estados-membros da União Europeia (UE) estão "unidos e prontos para negociar" assim que Londres invocar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que permite a saída de um Estado-membro.

Theresa May confirmou esta terça-feira que o Reino Unido abandonará o mercado único europeu na sequência do 'Brexit' para poder limitar a entrada no país de imigrantes provenientes da UE e negociar acordos comerciais bilaterais com países terceiros.

A primeira-ministra adiantou também que o acordo final com Bruxelas será votado pelo Parlamento britânico.

May pediu ainda aos 27 que mantenham um espírito "construtivo" durante as negociações, de modo a beneficiar ambas as partes.