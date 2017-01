Federica Mogherini garante que a UE vai continuar a apoiar acordo nuclear com o Irão

A chefe da diplomacia europeia Federica Mogherini afirmou esta segunda-feira que a União Europeia vai manter o seu apoio ao acordo nuclear com o Irão, condenado vigorosamente pelo Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

"[O acordo] é prova que a diplomacia funciona e apresenta resultados (...). A União Europeia vai continuar a trabalhar pelo respeito e implementação deste acordo extremamente importante, acima de tudo pela nossa segurança", afirmou Mogherini antes de entrar para uma reunião com ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.

Com esse acordo, que entrou em vigor a 16 de janeiro de 2016, há um ano, o Irão comprometeu-se a aceitar limitações e uma maior supervisão internacional sobre o seu programa nuclear.

O acordo incluiu uma redução das reservas de urânio enriquecido a menos de 300 quilos no Irão e que o nível de enriquecimento seja menor do que 4%, muito abaixo do necessário para alimentar uma bomba nuclear.

Em troca, as outras potências mundiais concordaram levantar as sanções comerciais e diplomáticas