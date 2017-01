Detido suspeito do atentado de Istambul

O principal suspeito do atentado de Istambul, Abdulgadir Masharipov, foi detido esta segunda-feira pelas autoridades turcas. A informação é confirmada à agência Andalou pelas forças de segurança, que preferiram não se identificar devido às restrições imposta aos órgãos de comunicação.

Na madrugada de 1 de janeiro, quando dezenas de pessoas festejavam a chegada do novo ano, um homem disparou aleatoriamente dentro de uma discoteca em Istambul. Pelo menos 39 pessoas morreram e 69 ficaram feridas.

Segundo a mesma fonte, o principal suspeito foi detido durante uma operação policial numa casa do distrito de Esenyurt, a cerca de 40 quilómetros do centro de Istambul e do local do ataque. Foram ainda detidos um homem e três mulheres.

Só quatro dias após o tiroteio, o Governo da Turquia, através de um comunicado do ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, confirmou que o principal suspeito fora identificado. As autoridades revelaram que o suspeito tem cerca de 25 anos e é oriundo da região da Ásia Central, do Quirguistão.