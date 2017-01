Detida mulher do autor do atentado de Orlando

A mulher do autor do atentado na discoteca gay de Orlando, nos EUA, onde morreram 50 pessoas, foi detida no âmbito da investigação que decorre sobre o ataque.

Noor Salman, foi detida pelo FBI em São Francisco, cidade para onde se mudou após a morte do marido, Omar Mateen. Segundo o “The New York Times”, que cita uma pessoa familiarizada com o processo, a mulher é acusada de obstrução à justiça.

O ataque aconteceu em junho de 2016 e Mateen foi morto no local durante uma troca de tiros com a polícia. A mulher foi ouvida na altura e teria dito que tentou impedir que o marido realizasse o ataque.

Noor Salman será agora ouvida, esta terça-feira, no tribunal federal de São Francisco.